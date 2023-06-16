На місці спалахнула потужна пожежа: безпілотник атакував велике підприємство у Курській області (відео)
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На території заводу спалахнули дві будівлі
Курська область росії, де нещодавно через атаку безпілотників пропадало електропостачання, знову зазнала атаки з повітря.
Як пишуть російські ЗМІ, у ніч проти 16 червня внаслідок удару невстановленого БПЛА тут сталася потужна пожежа на заводі "Белполь".
За інформацією джерела, повідомлення про пожежу на території підприємства надійшло близько 2:29.
"За попередніми даними, безпілотник атакував вежу зв’язку в селищі Красникове, але, зачепивши її, влетів до адміністративної будівлі підприємства "Белполь", — пишуть російські Телеграм-канали.
Ще до приїзду пожежників пожежа перекинулася на склад зберігання продукції. Площа загоряння становила 1500 квадратних метрів.
"Проводиться гасіння. Інформація про постраждалих не надходила", — додає інше джерело.
Для довідки. На заводі " БелПоль " займаються виробництвом ковдр, подушок, постільної білизни.
Раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці квітня російські пропагандисти звинуватили Україну в спробі завдати удару по Курській АЕС. Тоді повідомлялося, що усі повітряні цілі нібито збило російське ППО.