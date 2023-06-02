Вибухи і знеструмлення: в курську область рф завітала "бавовна"

Місцева "влада" заявляє про начебто "атаку дроном"

У прикордонній з Україною курській області рф заявили про атаку дроном і знеструмлення села Гоголівка.

Про це написав у Мережі губернатор роман старовойт.

"Чергова атака на мирних жителів з боку України. Село Гоголівка Суджанського району знеструмлено внаслідок скидання на підстанцію боєприпасу з безпілотника. Жителі населеного пункту залишилися без світла", — йдеться у його повідомленні.

Неспокійно вночі і в самому обласному центрі. Місцеві пабліки повідомляють про щонайменше шість вибухів неподалік залізничного вокзалу та аеродрому. Коментарів щодо нічної "бавовни" на "столицю КурНР" від місцевої влади поки що немає.

Раніше повідомлялось, що інше місто рф, бєлгород, зазнало атаки невідомим БПЛА, внаслідок чого повідомлялося про руйнування та постраждалих.