Взрывы и обесточивание: курскую область рф посетила новая "бавовна"

Местная "власть" заявляет о якобы "атаке дроном"

В пограничной с Украиной курской области рф заявили об атаке дроном и обесточении села Гоголевка.

Об этом написал в Сети губернатор роман старовойт.

"Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света ", — говорится в его сообщении.

Неспокойно ночью и в самом областном центре. Местные паблики сообщают о по меньшей мере шести взрывах возле железнодорожного вокзала и аэродрома. Комментариев по поводу ночной "бавовны" в "столице КурНР" от местных властей пока нет.

Ранее сообщалось, что другой город России, белгород, подвергся атаке неизвестным БПЛА, в результате чего сообщалось о разрушениях и пострадавших.