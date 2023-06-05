Пожежу не могли загасити всю ніч: під Бєлгородом безпілотник атакував енергооб’єкт (фото)

У Бєлгородській області повідомили про нову атаку безпілотника

У Бєлгородській області, де активно діють бійці РДК та Легіону "Свобода Росії", сталася нова НП. Цього разу там безпілотник атакував один із енергетичних об’єктів.

Про це у ніч на 5 червня повідомив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

За його інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Також він зазначив, що споживачів від подачі електроенергії відключати не довелося.

"У Бєлгородському районі горить один із енергетичних об’єктів. Попередньою причиною займання став скинутий вибуховий пристрій з безпілотника. Постраждалих немає. Відключення споживачів немає. На місці працюють оперативні служби", — уточнив губернатор.

Водночас місцеві телеграм-канали показали фотографії з місця подій. За ними можна зрозуміти, що спалах не було ліквідовано до ранку. Чи вдалося загасити пожежу станом на зараз — не повідомляється.

Місцеві пабліки уточнюють, що об’єктом атаки стала підстанція у місті Болховець.

Раніше "Телеграф" писав про те, що рейди РДК та ЛСР у Бєлгородську область продовжуються з кінця травня поточного року. Найбільш активні бойові дії сталися біля міста Шебекіно, проте російська влада намагається приховати масштаби того, що відбувається.