Бої за Бєлгородську область продовжуються: у мережі з’явилася карта успіхів РДК та ЛСР

Бої продовжуються біля низки населених пунктів

На території росії загострилися бої між армією кремлівського режиму та збройною опозицією в особі "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії". І поки ситуація залишається дуже динамічною, в мережі спробували приблизно уявити, хто і де знаходиться.

Карту зразкових позицій російської армії, а також підрозділів РДК та ЛСР оприлюднив блогер Alex Noyt у своєму Facebook.

Згідно з інформацією на карті бої тривають у низці населених пунктів у Бєлгородській області на північ від Вовчанська, у тому числі біля Шебекіно та Нової Таволжанки.

При цьому наголошується, що озброєна опозиція змогла взяти під свій контроль щонайменше чотири населені пункти.

Правдивість цієї карти дуже сумнівна і перевірити її коректність немає жодної можливості. Крім того, на карті видно, що в боях беруть участь бійці "Польського добровольчого корпусу", однак у РДК спростували інформацію про це, заявивши, що ПДК підтримує їх лише на території України.

Карта боїв у росії

Нагадаємо, рейди РДК та ЛСР продовжуються з кінця травня поточного року. Найбільш активні бойові дії відбулися біля міста Шебекіно, проте російська влада намагається приховати масштаби того, що відбувається і перешкоджає роботі пропагандистів у цій місцевості, а офіційних коментарів із цього приводу ніхто не давав.