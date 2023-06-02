Гаряча точка "Шебякіно". Як влада росії реагує на рейди диверсантів та чи реагує взагалі

Місцеві мешканці образилися, що їх не помічають та запустили хештег, що Шебекине це росія

Антипутінські партизани РДК та "Легіону свободи" 1 червня почали новий набіг на територію Білгородської області, що межує з Україною в районі Харківщини. Цей рейд посіяв паніку у прикордонних селах поблизу міста Шебекіно.

Останнє стало символом ставлення росіян до власної території, адже Олександр Дугін називав його "Шебякіним", після чого велучий виправив його, сказавши, що місто називається "Шмекіно". У відповідь військові кореспонденти в істериці записують звернення з проханням прислати туди підмогу, стверджуючи, що вони не Шмекіно-Шебякіно і їм важко.

Масштаби боїв всередині рф

Вчора РДК заявив, що обстріляв російську адміністративну будівлю, а його бійці воюють на території росії і незабаром будуть вже на околицях Шебекіного. Перехід через кордон анонсував легіон "Свобода росії", уточнивши, що вони йдуть звільняти всю росію, від Білгорода до Владивостока.

Шебекіно розташоване недалеко від Вовчанська на Харківщині, який постійно тероризують обстрілами росіяни

А зовсім згодом в локальних Telegram-каналах були опубліковані драматичні кадри великого блоку з пожежею на даху муніципального гуртожитку:

Спалахнув і завод "Монокристал" у Шебекіно, на підприємстві були армійські паливозаправники. На заводі виробляється синтетичний сапфір для високотехнологічних застосувань в електронній та оптоелектронній промисловості.

Кадри у соцмережах показують як добровольці працюють поблизу Нової Таволжанки, завдаючи ударів по російських позиціях поблизу цього населеного пункту.

Бої на околицях Шебекіно все ще тривають, а російські добровольці кажуть, що їм вдалося навіть знищити російську військову техніку. В одному із повідомлень вони закликають армію рф здатися та "пересидіти бойові дії в українському полоні в людських умовах, під наглядом представників Міжнародного комітету Червоного Хреста".

Станом на 2 червня Шебекіно у диму. У легіоні "Свобода росії" заявили, що пожежа й дим над Шебекіно — наслідок точного удару по скупченню російських військ.

За свідченнями з місцевих пабліків, у місті мародерять місцеві, є платна евакуація.

Замовчування проблеми в росії

Наразі у Шебекіно та області не оголосили ані режиму контртерористичної операції, ані режиму НС.

Про спробу прориву до Білгородської області вчора повідомило міноборони рф, але там традиційно всіх "перемогли та знищили". За твердженням відомства, прикордонна служба фсб нібито зірвала нову спробу "київського режиму провести терористичний акт" у місті Шебекіно.

"Самовідданими діями російських військовослужбовців відбито три атаки "українських терористичних формувань". Армійською авіацією Західного військового округу завдано 11 ударів по супротивнику. Ракетними військами та артилерією виконано 77 вогневих завдань, важкими вогнеметними системами завдано двох ударів", — йдеться у повідомленні міноборони рф.

Але не все так однозначно. Бо після повідомлень про знищення добровольців ті продовжували публікувати відео з росії, продовжуючи робити це і зараз.

Кремль і пропагандистські ЗМІ намагаються не акцентувати на тому, що відбувається в Білгородській області. Приміром, сьогодні знімальну групу "Звезды" не пустили до Шебекіно, також заборонили вийти у прямий ефір. Коментуючи ситуацію у Білгородській області, у кремлі сказали, що вона ніяк не вплине на запланований хід "СВО".

Моральна підтримка Шебекіно виглядає так

Проте серед російських "воєнкорів" панує "зрада". росіяни обурюються, що путін не висловив своє ставлення до того, що відбувається у Шебекіно та не вживає жодних заходів:

путіна почали звинувачувати у бездіяльності свої ж

У соцмережах є купа повідомлень із закликами відреагувати на загрозу з боку добровольців і відправити підкріплення. Але поки що підкріплення виглядає так:

Незадоволення росте і серед місцевого населення. Зокрема, у легіоні розповіли цікаву деталь, що російські війська "накривають" з артилерії цілі райони, де виявляють присутність партизанів, не розбираючись, чи у безпеці мирні мешканці. Ті, своєю чергою, бояться виходити на вулицю та запустили хештег, що Шебекіно це росія, образившись на Шебякіно.

"Чесно, не знаємо, таке почуття, що вирішили все це приховувати. Не з'являється дуже багато. Багато зруйновано, люди налякані, все падає. Просто неможливо навіть із дому вийти там. Буквально на сто метрів, бо постійно обстрілюють вулиці", — каже в інтерв'ю телеграм-каналу Ксенії Собчак одна із мешканок Шебекіно.

рф все ж перекине техніку?

Британська розвідка стверджує, що через активність РДК та Легіону перед путіним постає вибір: кидати додаткові сили під власний кордон чи на фронт в Україні.

"Російське командування зараз стоїть перед гострою дилемою: зміцнити оборону в прикордонних регіонах Росії чи зміцнити свої лінії в окупованій Україні", – зазначають у розвідці Британії.

Розвідка зазначає, що цього разу російські силовики, вочевидь, швидше стримали учасників рейду, ніж попереднього. Водночас міноборони рф довелося застосувати на власній території увесь комплекс важкої техніки, включно з ударними гелікоптерами та вогнеметну систему ТОС-1А.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) пише, що реакція російських офіційних осіб і військових блогерів свідчить про підвищену тривожність. Перемовини про евакуацію, увага путіна й визначення операцій як спроби вторгнення вказують на те, що кремль намагається використати операції для підтримки поточних інформаційних приводів, що мають за мету представити війну в Україні як екзистенційну.

Військовий експерт Павло Нарожний також вважає, що апокаліптичні кадри та вірус паніки у Білгородській області рф змушують путіна перекинути війська до своїх кордонів, передає Radio NV.

"Це означає те, що росія повинна туди перекинути боєздатні військові підрозділи. Йдеться про бригаду або про декілька бригад, щоб захистити весь кордон. Довжина кордону сотнями кілометрів вимірюється. Це означає, що ворогу, у якого зараз величезні проблеми з тим, щоб стримувати український наступ, який вже, можливо, навіть почався, треба буде перекинуть якісь військові підрозділи", — переконаний Нарожний.

Експерт припускає, що ці підрозділи необхідно буде передислокувати саме з території України. Це, грає нам на руку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме роблять танки Легіону під Шебекіно у п'ятницю та як розгортається війна у Бєлгородській області.