Горячая точка "Шебякино". Как власти рф реагируют на рейды диверсантов и реагируют ли вообще

Местные жители обиделись, что их не замечают и запустили хештег, что Шебекино это россия

Антипутинские партизаны РДК и "Легиона свободы" 1 июня начали новый набег на территорию Белгородской области, граничащую с Украиной в районе Харьковщины. Этот рейд посеял панику в приграничных селах близ города Шебекино.

Последнее стало символом отношения россиян к собственной территории, ведь Александр Дугин называл его "Шебякиным", после чего ведущий исправил его, сказав, что город называется "Шмекино". В ответ военные корреспонденты в истерике записывают обращение с просьбой прислать туда подмогу, утверждая, что они не Шмекино-Шебякино и им тяжело.

Масштабы боев внутри рф

Вчера РДК заявил, что обстрелял российское административное здание, а его бойцы воюют на территории россии и в скором времени будут уже в окрестностях Шебекино. Переход через границу анонсировал легион "Свобода россии", уточнив, что они идут освобождать всю россию, от Белгорода до Владивостока.

Шебекино находится недалеко от Волчанска на Харьковщине, который постоянно терроризируют обстрелами россияне

А совсем позже в локальных Telegram-каналах были опубликованы драматические кадры большого блока с пожаром на крыше муниципального общежития:

Вспыхнул и завод "Монокристалл" в Шебекино, на предприятии были армейские топливозаправщики. На заводе производится синтетический сапфир для высокотехнологичных приложений в электронной и оптоэлектронной промышленности.

Кадры в соцсетях показывают как добровольцы работают вблизи Новой Таволжанки, нанося удары по российским позициям вблизи этого населенного пункта.

Бои в окрестностях Шебекино все еще продолжаются, а российские добровольцы говорят, что им удалось даже уничтожить российскую военную технику. В одном из сообщений они призывают армию россии сдаться и "пересидеть боевые действия в украинском плену в человеческих условиях, под наблюдением представителей Международного комитета Красного Креста".

По состоянию на 2 июня Шебекино в дыму. В легионе "Свобода россии" заявили, что пожар и дым над Шебекино — следствие точного удара по скоплению российских войск.

По свидетельствам местных пабликов, в городе мародерят местные, есть платная эвакуация.

Замалчивание проблемы в рф

В Шебекино и области не объявили ни режим контртеррористической операции, ни режим ЧС.

О попытке прорыва в Белгородскую область вчера сообщило минобороны рф, но там традиционно всех "победили и уничтожили". По утверждению ведомства, пограничная служба ФСБ якобы сорвала новую попытку "киевского режима провести террористический акт" в городе Шебекино.

"Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки "украинских террористических формирований". Армейской авиацией Западного военного округа нанесено 11 ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесены две".

Но не всё так однозначно. Ибо после сообщений об уничтожении добровольцев те продолжали публиковать видео из россии, продолжая делать это и сейчас.

кремль и пропагандистские СМИ стараются не акцентировать внимание на происходящем в Белгородской области. Например, сегодня съемочную группу "Звезды" не пустили в Шебекино, также запретили выйти в прямой эфир. Комментируя ситуацию в Белгородской области, в кремле сказали, что она никак не отразится на запланированном ходе "СВО".

Моральная поддержка Шебекино выглядит так

Однако среди российских "военкоров" властвует "зрада". россияне возмущаются, что путин не выразил свое отношение к происходящему в Шебекино и не принимает никаких мер:

путина начали обвинять в бездействии свои же

В соцсетях есть куча сообщений с призывами отреагировать на угрозу со стороны добровольцев и отправить подкрепление. Но пока подкрепление выглядит так:

Недовольство растет и среди местного населения. В частности, в легионе рассказали интересную деталь, что российские войска "накрывают" из артиллерии целые районы, где обнаруживают присутствие партизан, не разбираясь в безопасности мирные жители. Те, в свою очередь, боятся выходить на улицу и запустили хештег, что Шебекино это россия, обидевшись на Шебякино.

"Честно, не знаем, такое чувство, что решили все это скрывать. Не появляется очень много. Многие разрушены, люди напуганы, все падает. Просто невозможно даже из дома выйти там. Буквально на сто метров, потому что постоянно обстреливают улицы", — говорит в интервью телеграмм-каналу Ксении Собчак одна из жительниц Шебекино.

рф все же перебросит технику?

Британская разведка утверждает, что из-за активности РДК и Легиона перед путиным предстает выбор: бросать дополнительные силы под собственную границу или на фронт в Украине.

"российское командование сейчас стоит перед острой дилеммой: укрепить оборону в приграничных регионах россии или укрепить свои линии в оккупированной Украине", – отмечают в разведке Британии.

Разведка отмечает, что на этот раз российские силовики, очевидно, скорее удержали участников рейда, чем предыдущий. В то же время минобороны россии пришлось применить на собственной территории весь комплекс тяжелой техники, включая ударные вертолеты и огнеметную систему ТОС-1А.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что реакция российских официальных лиц и военных блогеров свидетельствует о повышенной тревожности. Переговоры об эвакуации, внимание путина и определении операций как попытки вторжения указывают на то, что кремль пытается использовать операции для поддержки текущих информационных поводов, имеющих целью представить войну в Украине как экзистенциальную.

Военный эксперт Павел Нарожный также считает, что апокалиптические кадры и вирус паники в Белгородской области россии заставляют пути перебросить войска к своим границам, передает Radio NV.

"Это означает то, что россия должна туда перебросить боеспособные военные подразделения. Речь идет о бригаде или о нескольких бригадах, чтобы защитить всю границу. Длина границы сотнями километров измеряется. Это значит, что врагу, у которого сейчас огромные проблемы с тем, чтобы сдерживать украинский наступление, которое уже, возможно, даже началось, надо будет опрокинуть какие-то военные подразделения", — убежден Нарожный.

Эксперт предполагает, что эти подразделения необходимо будет передислоцировать именно с территории Украины. Это играет нам на руку.

Ранее Телеграф рассказывал, что именно делают танки Легиона под Шебекино в пятницу и как разворачивается война в Белгородской области.