Путинские приспешники продолжают нести потери

Новый виток гражданской войны в россии набирает оборотов. Диверсанты ведут бои в Белгородской области и продолжают отчитываться об успешном поражении вражеской живой силы и техники.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу РДК и Легиона "Свобода России".

Так, бойцы РДК заявили, что "накрыли" пакетами "Градов" (РЗСО — Ред.) путинских полицейских в городе Шебекино, которые все разом собрались в здании управления районного МВД.

"По МВД Шебекино объявлен план "Крепость". "Доблестные" защитники путинской шайки, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и "накрыли" пакетами ГРАДОВ. Результат уже известен, даже в Z-сми ) Благодарим местное население за важную своевременную информацию!", — говорится в сообщении.

В свою очередь бойцы "Легиона" сообщили об уничтожении вражеской артиллерией и предоставили доказательства в виде фотографий. В этот раз под прицел освободителей россии попал самоходный миномет "Тюльпан" и грузовик с боекомплектом к нему.

"Отлично сработали", — подписали фото легионеры.

Тем временем по сети распространяются видео по другую сторону фронта. Если верить им то еще в неосвобожденных частях "БНР" начинается настоящая паника. Люди пытаются эвакуироваться, все вокруг горит а сотрудники админучреждений сжигают документацию.

Например, по данным российской журналистки Ксении Собчак, в Шебекино загорелась крыша многоквартирного здания.

В "БНР" сжигают документы?

Паника в области нешуточная.

Напомним, что "Телеграф" общался со спикером Легиона, командиром с позывным "Цезарь" и тогда, к слову, он и не скрывал, что новые рейды в рф будут продолжаться. А события 1 июня только подтвердили его слова.

О прошлом рейде РДК и Легиона вы можете прочитать в материале, перейдя по ссылке.