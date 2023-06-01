Уже не смеются над смертями украинцев: истерики жителей Шебекино заполонили сеть (видео)

Жители Шебекино осознали, как плохо на войне

Пока российские добровольцы уверенно продолжают освобождать россию от путинского режима простые россияне из Белгородской области, по всей видимости, осознали, что война, которую развязала их страна, теперь добралась и до них. Теперь они не смеются над смертями мирных украинцев, а плачут, покидая свои дома.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на многочисленные видео россиян, которые в панике покидают свои дома.

Сейчас, например, осознали последствия путинской войны жители Шебекино, находящего на границе с Украиной. Оттуда сейчас массово выезжают мирные жители. Они жалуются на постоянные боевые действия.

"Рядом (вокруг её дома- Ред.) все дома разбиты…Эта неделя, они как начали по Шебекино, а Таволжанка там же вообще все время…А Шебекино в эту субботу, воскресенье, все эти дни, особенно эти две ночи. Это ужасно. Центр города весь в труху… Маленьки аккуратный, чистый, но что с ним сделают… Это руины", — жалуется россиянка, которой пришлось эвакуироваться из родного города.

Другая беженка из Шебекино также жалуется, что город очень сильно разбомблен и ей пришлось эвакуироваться с несколькими сумками.

"Такая ситуация наверное у многих жителей (Шебекино — Ред.). Я не знаю, что сказать. Вы должны знать, что наш исконно российский город на территории рф разбомбили", — говорит россиянка.

Те кому не повезло выехать из города плачутся, что у них уже сдают нервы и просят помощи.

"Мне страшно осознавать, что дети в 7 лет знают, что такое "Солнцепек" (Тяжелая огнеметная система — Ред) и "Град" (РСЗО — Ред.). Эта ситуация буквально ломает психику наших детей. У народа не выдерживают нервы", — жалуется жительница Шебекино.

Война не обходит стороной и местных инфлюенсеров. Так, например, владелец популярного местного Telegram-канала "Шепот Шебекино" жалуется, что ситуация в городе напряженная.

"Мы не спали уже несколько ночей. В городе все напряженно. По нам прилетает до сих пор. В городе разрушены здания, стоят сгоревшие автомобили", — говорит она.

Напомним, ранее "Телеграф" общался со спикером Легиона, командиром с позывным "Цезарь" и тогда, к слову, он и не скрывал, что новые рейды в рф будут продолжаться. А события 1 июня только подтвердили его слова.

Ранее мы писали, что 1 июня начался новый виток гражданской войны в россии. Российские добровольцы вновь пришли освобождать "БНР" и уже отчитываются об успешной ликвидации путинцев.