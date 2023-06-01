Вже не сміються з смертей українців: істерики жителів Шебекіно заполонили мережу (відео)

Жителі Шебекіно усвідомили, як погано на війні

Поки російські добровольці впевнено продовжують звільняти росію від путінського режиму прості росіяни з Бєлгородської області, мабуть, усвідомили, що війна, яку розв’язала їхня країна, тепер дісталася і до них. Тепер вони не сміються з смертей мирних українців, а плачуть, залишаючи свої будинки.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на численні відео росіян, які в паніці залишають свої будинки.

Наразі, наприклад, усвідомили наслідки путінської війни жителі Шебекіно, яке перебуває на кордоні з Україною. Звідти зараз масово виїжджають мирні мешканці. Вони скаржаться на постійні бойові дії.

"Поруч (навколо її будинку-Ред.) всі будинки розбиті ... Цей тиждень, вони як почали по Шебекіно, а Таволжанка там же взагалі весь час ... А Шебекіно цієї суботи, неділя, всі ці дні, особливо ці дві ночі. Це жахливо Центр міста весь в труху... Маленький акуратний, чистий, але що з ним зроблять... Це руїни", — скаржиться росіянка, якій довелося евакуюватися з рідного міста.

Інша біженка з Шебекіно також скаржиться, що місто дуже розбомблене і їй довелося евакуюватися з кількома сумками.

"Така ситуація напевно у багатьох жителів (Шебекіно — Ред.). Я не знаю, що сказати. Ви повинні знати, що наше споконвічно російське місто на території рф розбомбили", — говорить росіянка.

Ті, кому не пощастило виїхати з міста, плачуться, що в них уже здають нерви і просять допомоги.

"Мені страшно усвідомлювати, що діти у 7 років знають, що таке "Солнцепек" (Тяжка вогнеметна система — Ред) та "Град" (РСЗВ — Ред.). Ця ситуація буквально ламає психіку наших дітей. У народу не витримують нерви", — бідкається мешканка Шебекіно.

Війна не оминає і місцевих інфлюєнсерів. Так, наприклад, власник популярного місцевого Telegram-каналу "Шепіт Шебекіно" скаржиться, що ситуація у місті напружена.

"Ми не спали вже кілька ночей. У місті все напружено. По нас прилітає досі. У місті зруйновані будівлі, стоять автомобілі, що згоріли", — каже вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" спілкувався зі спікером Легіону , командиром з позивним "Цезар" і тоді, до речі, він і не приховував, що нові рейди в росії триватимуть. А події 1 червня лише підтвердили його слова.

Раніше ми писали, що 1 червня розпочався новий виток громадянської війни в росії. Російські добровольці знову прийшли звільняти "БНР" і вже звітують про успішну ліквідацію путінців.