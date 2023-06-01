Все у вогні, люди в паніці, путінців знищують: у "БНР" новий виток громадянської війни (фото, відео)

Путінські поплічники продовжують зазнавати втрат

Новий виток громадянської війни в росії набирає обертів. Диверсанти ведуть бої в Бєлгородській області і продовжують звітувати про успішне ураження ворожої живої сили та техніки.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на прес-службу РДК та Легіону "Свобода Росії".

Так, бійці РДК заявили, що "накрили" пакетами "Градів" (РЗСО — Ред.) путінських поліцейських у місті Шебекіно, які всі разом зібралися в будівлі управління районного МВС.

"По МВС Шебекіно оголошено план "Фортеця". "Доблісні" захисники путінської зграї, слідуючи протоколу, зібралися в будівлі управління. Ми дали їм зібратися і "накрили" пакетами ГРАДІВ. Результат вже відомий, навіть у Z-смі) Дякуємо місцевому населенню за важливу своєчасну інформацію!", — йдеться у повідомленні.

У свою чергу бійці "Легіону" повідомили про знищення ворожої артилерії та надали докази у вигляді фотографій. Цього разу в приціли визволителів Росії потрапив самохідний міномет "Тюльпан" і вантажівка з боєкоплектом до нього.

"Чудово спрацювали", — підписали фото легіонери.

Тим часом в мережі розповсюджуються відео з іншого боку фронту. Якщо вірити їм, то ще в незвільнених частинах "БНР" починається справжня паніка. Люди намагаються евакуюватися, все навколо горить, а співробітники адмінустанов спалюють документацію.

Наприклад, за даними російської журналістки Ксенії Собчак, у Шебекіному спалахнув дах багатоквартирної будівлі.

В "БНР" спалюють документы?

Паніка в області серйозна.

Нагадаємо, що "Телеграф" спілкувався зі спікером Легіону , командиром з позивним "Цезар" і тоді, до речі, він і не приховував, що нові рейди в Росії триватимуть. А події 1 червня лише підтвердили його слова.

Про минулий рейд РДК та Легіону ви можете прочитати в матеріалі, перейшовши за посиланням.