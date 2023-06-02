рф убивает граждан "БНР", а танки Легиона под Шебекино: в Белгородской области продолжается война (карта, видео)

Войска добровольцев ведут бои в разных частях Белгородской области

Новый виток гражданской войны в россии продолжился и 2 июня. Русские добровольцы продолжают вести тяжелые бои на территории Белгородской области и уничтожать путинские войска артиллерией и бронетехникой.

Об этом пишет "Телграф", ссылаясь на пресс-службу Легиона "Свобода России" и "РДК".

Так, по информации легионеров, в настоящий момент они продолжают вести бои в районе населенного пункта Новая Таволжанка.

Бойцы отмечают, что российские войска в попытках выбить их со своей родины не считаются даже с потерями среди собственного мирного населения.

"Войска режима, точно также как и под Грайвороном, не считаются с гражданским населением. Огнем артиллерии накрывают любые точки, где засекают движение легионеров и РДК. Под Таволжанкой противник уничтожил машину Рено с гражданскими, приняв ее за машину с нашей диверсионной группой. Минимум двое гражданских погибли и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии", — говорится в сообщении.

В связи сов всем вышесказанным легионеры просят мирных жителей не покидать укрытия до завершения боевых действий.

К сожалению, среди легионеров также есть раненые, но они уже доставлены в медицинские учреждения.

В подтверждение своим словам о продолжающихся боях Легион публикует новые видео с фронтов "БНР".

Как можно увидеть там сейчас идут тяжелые стрелковые бои и даже применяется тяжелая бронетехника добровольцев.

В это же время в другой части Белгородской области войска легионеров накрывают путинцев с помощью артиллерии. Так, в Грайворонском районе было уничтожено обеспечение и личный состав противника, выведено из строя несколько единиц техники.

Бойцы РДК также сражаются в "БНР" еще вчера их бронетехника въехала на территорию рф.

Начальник штаба РДК в новом видео с фронтов заявил, что скоро все узнают о замысле их операций.

Напомним, ранее мы писали о том, что истерики жителей Шебекино, вокруг которого продолжаются бои, заполонили сеть.