рф вбиває громадян "БНР", а танки Легіону під Шебекіно: у Бєлгородській області триває війна (карта, відео)

Війська добровольців ведуть бої у різних частинах Білгородської області

Новий виток громадянської війни у росії продовжився і 2 червня. Російські добровольці продовжують вести важкі бої в Бєлгородської області і знищувати путінські війська артилерією і бронетехнікою.

Про це пише "Телграф", посилаючись на прес-службу Легіону "Свобода Росії" та "РДК".

Так, за інформацією легіонерів, зараз вони продовжують вести бої у районі населеного пункту Нова Таволжанка.

Бійці зазначають, що російські війська у спробах вибити їх зі своєї батьківщини не зважають навіть на втрати серед власного мирного населення.

"Війська режиму, так само як і під Грайвороном, не зважають на цивільне населення. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів і РДК. Під Таволжанкою противник знищив машину Рено з цивільними, прийнявши її за машину з нашою диверсійною групою. Мінімум двоє громадянських загинули і це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку зі всім вищесказаним легіонери просять мирних жителів не залишати укриття до завершення бойових дій.

На жаль, серед легіонерів також є поранені, але вони вже доставлені до медичних закладів.

На підтвердження своїм словам про бої, що продовжуються, Легіон публікує нові відео з фронтів "БНР".

Як можна побачити, там зараз йдуть важкі стрілецькі бої і навіть застосовується важка бронетехніка добровольців.

У той же час в іншій частині Бєлгородської області війська легіонерів накривають путінців за допомогою артилерії. Так, у Грайворонському районі було знищено забезпечення та особовий склад противника, виведено з ладу кілька одиниць техніки.

Бійці РДК також борються в "БНР" ще вчора їхня бронетехніка в’їхала на територію росії.

Начальник штабу РДК у новому відео з фронтів заявив, що скоро всі дізнаються про задум їхніх операцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що істерики жителів Шебекіно, навколо якого точаться бої, заполонили мережу.