Бои за Белгородскую область продолжаются: в сети появилась карта успехов РДК и ЛСР

Бои продолжаются у ряда населенных пунктов

На территории россии обострились бои между армией кремлевского режима и вооруженной оппозицией в лице "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России". И пока ситуация остается весьма динамичной, в сети попытались примерно представить кто и где находится.

Карту примерных позиций российской армии, а также подразделений РДК и ЛСР обнародовал блогер Alex Noyt в своем Facebook.

Согласно информации на карте бои продолжаются в ряде населенных пунктов в Белгородской области к северу от Волчанска, в том числе возле Шебекино и Новой Таволжанки.

При этом отмечается, что вооруженная оппозиция смогла взять под свой контроль по меньшей мере четыре населенных пункта.

Стоит отметить, что достоверность этой карты очень сомнительна и проверить ее подлинность нет никакой возможности. Кроме того на карте видно, что в боях принимают участие бойцы "Польского добровольческого корпуса", однако в РДК опровергли информацию об этом, заявив, что ПДК поддерживает их лишь на территории Украины.

Карта боев в россии

Напомним, рейды РДК и ЛСР продолжаются с конца мая текущего года. Наиболее активные боевые действия произошли возле города Шебекино, однако российские власти пытаются скрыть масштабы происходящего и препятствуют работе пропагандистов в этой местности, а официальных комментариев по этому поводу никто не давал.