В российской Новой Таволжанке идут бои: что происходит (видео)

Местные власти подтвердили информацию о боях

После того как бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" опять подняли на уши Белгородскую область и, в частности, город Шебекино, в сети появилась информация о том, что бои также идут в населенном пункте Новая Таволжанка.

Как проинформировали российские telegram-каналы, несколько видео с места происшествия были распространены их же пропагандистами. Однако позже достоверность кадров была поставлена под сомнение.

Вместе с тем российские "военкоры" сообщают, что бои за населенный пункт действительно ведутся, а вооруженная оппозиция подтягивает туда подкрепления. Со стороны российской армии в поселок прибыл спецназ.

При этом информацию о боях в Новой Таволжанке также подтвердил губернатор Белгородской области вячеслав гладков.

Новая Таволжанка

Что касается видео ниже, то российские источники утверждают, что они не из Новой Таволжанки, поскольку местные жители не узнают эти дома. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в настоящее время нет возможности.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, рейды РДК и ЛСР продолжаются с конца мая текущего года. Наиболее активные боевые действия произошли возле города Шебекино, однако российские власти пытаются скрыть масштабы происходящего и препятствуют работе пропагандистов в этой местности, а официальных комментариев по этому поводу никто не давал.

К слову, ранее "Телеграф" общался со спикером Легиона, командиром с позывным "Цезарь" и тогда, к слову, он и не скрывал, что новые рейды в рф будут продолжаться.