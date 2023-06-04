Русские добровольцы освобождают "БНР": вызвали губернатора на разговор и подходят к Шебекино

Передовые отряды РДК добрались уже до пригорода Шебекино

Гражданская война в россии, которая началась еще в мае 2023 года, продолжает набирать обороты. Русские добровольцы и не думают никуда уходить со своей страны, а даже наоборот ставят условия путинским властям Белгородской области.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на пресс-службы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России".

Так, согласно их заявлениям, бойцы-добровольцы сейчас продолжают вести активные боевые действия в районе населенного пункта Новая Таволжанка. Сейчас в этом районе довольно "жарко". Повстанцы накрывают путинскую армию огнем артиллерии и дронов.

Сами путинцы пытаются прятаться от бойцов РДК и Легиона по посадкам, но их находят и там.

И пока российская пехота прячется их артиллерия работает уже привычным для себя способом — накрывает площади, не считаясь с мирными жителями. В связи с этим русские добровольцы призывают простых россиян оставаться в укрытиях.

Тем временем передовые отряды РДК добрались уже до пригорода Шебекино. В подтверждение этому они опубликовали видео с дрона, на котором видно десятки солдат, входящих в поселок.

Благодаря успешным действиям повстанцев, им удалось набрать "трофеев" в виде российских солдат. Их они уже согласились отдать россии, но при одном условии. Взамен добровольцы предлагают губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, предлагавшему еще недавно захватить Харьков, прийти и пообщаться лично уже на своей территории, которую он не контролирует.

"Сегодня большой православный праздник — Троица. И мы, представители РДК и Легиона, предлагаем обменять двух пленных на всего несколько минут общения с вами в храме. Без оружия. Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, в качестве жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь ведется и на территории вашей Белгородской области", — говорится в совместном обращении РДК и Легиона.

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас выглядит КПП "Грайворон", откуда началось возвращение русских добровольцев в Белгородскую область.

Также мы сообщали, что рф убивает граждан "БНР", а танки Легиона под Шебекино. в Белгородской области продолжается война.