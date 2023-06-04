У російській Новій Таволжанці точаться бої: що відбувається (відео)

Місцева влада підтвердила інформацію про бої

Після того, як бійці Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" знову підняли на вуха Бєлгородську область і, зокрема, місто Шебекіно, в мережі з’явилася інформація про те, що бої також йдуть у населеному пункті Нова Таволжанка.

Як проінформували російські telegram-канали, кілька відео з місця події були поширені їх пропагандистами. Однак пізніше достовірність кадрів була поставлена під сумнів.

Водночас російські "військкори" повідомляють, що бої за населений пункт справді ведуться, а озброєна опозиція підтягує туди підкріплення. З боку російської армії до селища прибув спецназ.

При цьому інформацію про бої у Новій Таволжанці також підтвердив губернатор Бєлгородської області в’ячеслав гладков.

Нова Таволжанка

Щодо відео нижче, то російські джерела стверджують, що вони не з Нової Таволжанки, оскільки місцеві жителі не впізнають ці будинки. Підтвердити чи спростувати цю інформацію наразі немає можливості.

Обережно на відео є нецензурна лексика

Нагадаємо, рейди РДК та ЛСР продовжуються з кінця травня поточного року. Найбільш активні бойові дії відбулися біля міста Шебекіно, проте російська влада намагається приховати масштаби того, що відбувається і перешкоджає роботі пропагандистів у цій місцевості, а офіційних коментарів із цього приводу ніхто не давав.

До речі, раніше "Телеграф" спілкувався зі спікером Легіону, командиром з позивним "Цезар" і тоді, до речі, він і не приховував, що нові рейди в рф будуть продовжуватися.