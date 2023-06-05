Пожар не могли потушить всю ночь: под Белгородом беспилотник атаковал энергообъект (фото)

В Белгородской области сообщили о новой атаке беспилотника

В Белгородской области, где активно действуют бойцы РДК и Легиона "Свобода России", произошло новое ЧП. На этот раз там беспилотник атаковал один из энергетических объектов.

Об этом в ночь на 5 июня сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

По его информации, в результате инцидент никто не пострадал. Также он отметил, что потребителей от подачи электроэнергии отключать не пришлось.

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы", — уточнил губернатор.

В то же время местные Телеграм-каналы показали фотографии с места событий. По ним можно понять, что возгорание не было ликвидировано до утра. Удалось ли затушить пожар по состоянию на сейчас — не сообщается.

Местные паблики уточняют, что объектом атаки стала подстанция в городе Болховец.

Ранее "Телеграф" писал о том, что рейды РДК и ЛСР в Белгородскую область продолжаются с конца мая текущего года. Наиболее активные боевые действия произошли возле города Шебекино, однако российские власти пытаются скрыть масштабы происходящего.