На месте вспыхнул мощный пожар: беспилотник атаковал крупное предприятие в Курской области (видео)

На территории завода загорелись два здания

Курская область россии, где недавно из-за атаки беспилотников пропадало электроснабжение, снова подверглась атаке с воздуха.

Как пишут российские СМИ, в ночь на 16 июня в результате удара неустановленного БПЛА здесь произошло возгорание на заводе "Белполь".

По информации источника, сообщение о пожаре на территории предприятия спасателям поступило около 2:29.

"По предварительным данным беспилотник атаковал вышку связи в поселке Красниково, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия "Белполь", — пишут российские Телеграм-каналы.

Еще до приезда пожарных пожар перекинулся на склад хранения продукции. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

"Проводится тушение. Информация о пострадавших не поступала", — добавляет другой источник.

Для справки. На заводе"БелПоль" занимаются производством одеял, подушек, постельных принадлежностей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в конце апреля российские пропагандисты обвинили Украину в попытке нанести удар по Курской АЭС. Тогда сообщалось, что все воздушные цели якобы сбило российское ПВО.