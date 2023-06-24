Нічний удар по Києву: після влучання в багатоповерхівку загинули люди, багато постраждалих, фото (оновлено)

Вночі ворог випустив на столицю понад 20 ракет

У ніч на суботу, 24 червня, ворог восьмий раз з початку місяця атакував Київ. Уламки ракети влучили у 24–типоверховий дім у Соломʼянському районі. Станом на 6:30 відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждало.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Двох госпіталізовано, решті медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці", — розповів він.

Раніше Попко повідомив, що минулої ночі силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет. Внаслідок падіння уламків на 24–типоверховий дім у Соломʼянському районі, виникли руйнування та пожежа на 16, 17 та 18 поверхах.

Як уточнили в поліції Києва, внаслідок ворожої ракетної атаки загинула жінка 1969 року народження. Її тіло правоохоронці виявили біля будинку. Особа ще однієї загиблої людини встановлюється.

"На місці продовжують працювати слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС", — зазначили у поліції.

Постраждало понад 40 машин

На місці працюють всі відповідні служби

Наслідки нічного удару

Крім того, ракетної атаки у ніч на 24 червня зазнав й Дніпро. Під ворожий удар потрапив приватний сектор, внаслідок чого було зруйновано житлові будинки, є постраждалі.

Нагадаємо, вночі, 24 червня, через чергову атаку рф у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялось про пуски ракет з декількох напрямків. Крім Києва і Дніпра вибухи було чутно в Харкові, Кропивницькому, Кривому Розі та Миколаєві. Зокрема, в Харкові росіяни поцілили в газову трубу, на місці працюють пожежники, постраждалих немає.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 23 червня росіяни крилатими ракетами атакували військовий аеродром у Хмельницькій області. Силами ППО України було збито всі 13 ракет.