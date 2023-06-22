Трагедія у київській багатоповерхівці: рятувальні роботи зупинено через нову загрозу (фото, відео)

На даний момент є загроза обвалу стіни

Верхня стіна багатоповерхівки у Дніпровському районі Києва, в якій стався вибух через витік газу, почала обвалюватися. У зв’язку із цим рятувальники призупинили роботи на місці події.

Про це повідомили у ефірі телеканалу Київ 24.

За попередньою інформацією, чотири квартири будинку були знищені практично повністю та ще шість постраждали.

"Верхня стіна, практично підлога квартир, почала обвалюватися. Вона почала рухатися і зараз там рятувальні роботи призупинили, тому що ця стіна може просто впасти на рятувальників. Трохи ця підлога відвисла від основного каркаса будинку. Кажуть, що є загроза обвалу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за оновленою інформацією від представника ДСНС, внаслідок вибуху загинули двоє людей.

"Зараз інформація про травмованих та постраждалих така: травмовано п’ятьох людей, загинули, на жаль, двоє. Врятували ми 18 мешканців цього будинку. Проводяться роботи з розбору завалів", — сказав пресофіцер Головного управління ДСНС Києва Олександр Макушенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мер Києва Віталій Кличко повідомив про знайдене при розборі завалом у київській багатоповерхівці бездиханне тіло людини. Версія з вибухом побутового газу наразі вважається попередньою.