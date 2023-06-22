Вибух у багатоповерхівці Києва: Кличко повідомив про першу смерть

Версія із вибухом побутового газу в будинку є попередньою

Внаслідок нічного вибуху у Дніпровському районі Києва загинула щонайменше одна людина. За даними мера столиці Віталія Кличка, тіло було знайдене під час розбору завалів.

Про це чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі. Згодом інформацію підтвердили і представники ДСНС.

"Під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого", — заявив Кличко.

Також він додав, що пошуково-рятувальні роботи на місці надзвичайної події тривають. Версія із вибухом побутового газу вважається попередньою, спеціалісти працюють над встановленням додаткових подробиць. У КМВА взагалі заявили, що вибух був такої сили, що його джерелом навряд чи може бути газовий балон.

Наразі також відомо про двох постраждалих унаслідок вибуху осіб. Ще 18 людей було врятовано, п'ятьом із них надана психологічна допомога представниками ДСНС.

Додамо, що цієї ночі гучно було не лише в Києві, однак з інших причин — через активність російських окупантів. "Телеграф" розповів, які регіони опинилися під прицілом крилатих ракет і "шахедів", а також де сталися прильоти.