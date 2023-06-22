Взрыв в многоэтажке Киева: Кличко сообщил о первой смерти

Версия со взрывом бытового газа в доме предварительная

В результате ночного взрыва в Днепровском районе Киева погиб по меньшей мере один человек. По данным мэра столицы Виталия Кличко, тело было обнаружено при разборе завалов.

Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале. Впоследствии информацию подтвердили и представители ГСЧС.

"Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Деснянском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего", — заявил Кличко.

Также он добавил, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Версия с взрывом бытового газа считается предварительной, специалисты работают над установкой дополнительных подробностей. В КГВА и вовсе заявили, что взрыв был такой силы, что его источником вряд ли может быть газовый баллон.

В настоящее время также известно о двух пострадавших в результате взрыва лиц. Еще 18 человек были спасены, пяти из них оказана психологическая помощь представителями ГСЧС.

Добавим, что этой ночью громко было не только в Киеве, но по другим причинам из-за активности российских оккупантов. "Телеграф" рассказал, какие регионы оказались под прицелом крылатых ракет и "шахедов", а также где произошли прилеты.