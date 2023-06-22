Укр

Горят сразу два этажа: в многоэтажке в Киеве произошел взрыв газа (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2166
Пожар приходится тушить из строительных кранов Новость обновлена 22 июня 2023, 07:01
Пожар приходится тушить из строительных кранов. Фото Коллаж "Телеграфа"

На месте работает семьдесят спасателей

В ночь на 22 июня в Днепровском районе Киева раздался мощный взрыв. Как стало известно чуть позже, его причиной была не российская атака, а утечка газа в одной из многоэтажек. Пока известно, что разрушены по меньшей мере четыре квартиры сразу на трех этажах, еще шесть — повреждены.

Подробности сообщили глава КМВА Сергей Попко, мэр Киева Виталий Кличко, а также представители ГСЧС в Telegram. Добавим, что взрыв произошел ориентировочно в 3:45.

7:00 В сети появилось видео первых минут после взрыва в 16-этажке.

6:58 В КГВА говорят, что взрыв был такой силы, что это вряд ли можно списать на баллон газа.

6:16 Как сообщили спасатели, в 5:45 возгорание удалось локализовать.

Пострадавшим домом оказалась жилая 16-этажка.

Взрыв газа в Киеве сегодня
Первоначальное возгорание выглядело довольно пугающе
Взрыв газа в Киеве сегодня

Эпицентр взрыва пришелся на 7 этаж, однако его сила повлекла за собой дальнейшие разрушения несущих конструкций. Также начался пожар, быстро распространившийся на другие квартиры.

Взрыв газа в Киеве сегодня
Людей начали оперативно эвакуировать
Взрыв газа в Киеве сегодня
Спасатели ГСЧС работают как изнутри, так и снаружи дома.

По состоянию на 6:00 тушение огня продолжалось, для этого привлекалась специальная пожарная и высотная техника.

Взрыв газа в Киеве сегодня
Пожар потихоньку ликвидируют
Взрыв газа в Киеве сегодня
Огонь охватил 6, 7 и 8 этажи

Известно, что удалось спасти не менее 18 человек. В КМВА проинформировали о двух получивших травмах людях. Данных о погибших, к счастью, нет. Спасательная операция продолжается.

Взрыв газа в Киеве сегодня
Вид из самого дома
Улица Малышко в Киеве карта
Улица Малышко на карте Киева

Напомним, что инциденты с природным газом нередки происходят по всей Украине. Так, предварительно последствия подобной чрезвычайной ситуации пришлось ликвидировать спасателям в Кривом Роге.

Также весной мощный взрыв, связанный с утечкой газа, произошел и в Кропивницком.

Теги:
#Киев #Взрыв #Пострадавшие #Утечка газа