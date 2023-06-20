Улицы Киева превратились в реки: сильная гроза накрыла столицу (видео)

Синоптики ожидают, что дождь продлится до конца суток

После периода сильной жары часть Украины вновь залило дождями. При этом, к примеру, в Киеве осадки были настолько сильными, что улицы на некоторое время превратились в реки.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", локальные подтопления произошли сразу в нескольких городских районах.

Местами автомобилям пришлось буквально "плыть" по улицам.

Вместе с тем, местные telegram-каналы сообщают, что в некоторых местах уровень воды поднялся на полметра или даже больше. Кроме того, резко возросла стоимость проезда на такси.

Из-за потопа в Киеве возникли огромные пробки, которые парализовали движение общественного транспорта, поэтому многим жителям приходилось разуваться, чтобы попытаться добраться до укрытия пешком.

Гидрослужба "Укравтодора" уже вывела специальную технику, чтобы попытаться ликвидировать последствия грозы. Причиной подтопления называется неспособность дождевой канализации справиться с большим количеством воды.

При этом Укргидрометцентр сообщает, что скорее всего дождь в Киеве будет продолжаться до конца суток.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, до конца месяца в Украине будет сохраняться жара, которую будут перебивать локальные осадки.