Очередной сезон дождей не за горами: какой погоды ждать украинцев в ближайшие дни

В некоторых городах температура воздуха днем может достигать 29 градусов тепла

Еще накануне синоптики радовали украинцев теплым и сухим прогнозом погоды, но природа решила, что в ближайшие дни в стране не хватает дождей и грозы.

Как сообщает Gismeteo, максимальное количество осадков предполагается на севере Украины.

Погода во Львове 20-21 июня

В этом городе синоптики прогнозируют во вторник облачную погоду, а в среду солнечную. Осадков не предполагается. Днем столбики термометров достигнут до +25…27 °C, а ночью воздух охладится до +12…16 градусов. 20-21 июня ветер прогнозируется умеренным — 6-7 м/с.

Погода во Львове 20-21 июня

Погода в Киеве 20-21 июня

Киевляне ожидают в течение двух дней дожди и грозу, однако солнышко будет иногда выглядывать из-за облаков. Во вторник днем начнутся грозовые осадки, которые ослабеют к вечеру, а к утру среды должны завершиться. В дневные часы температура в столице поднимется до 24…26 градусов тепла. Ночью отметки термометров опустятся до +17…18°C. Прогнозируется умеренный ветер — 7 м/с.

Погода в Киеве 20-21 июня

Погода в Харькове 20-21 июня

Во вторник на Слобожанщине будет преимущественно облачная погода. На утро среды, 21 июня, следует ожидать кратковременного дождя. До вечера будет держаться пасмурная погода. Температура воздуха днем будет достигать 27…28 градусов тепла, а ночью опустится до +15…18 °C. 20 июня прогнозируется свежий ветер, его скорость будет достигать 8 м/с. В среду он ослабеет – до умеренных 6 м/с.

Погода в Харькове 20-21 июня

Погода в Донецке 20-21 июня

В течение вторника дончане будут наслаждаться ясной погодой. А на следующий день с самого утра над городом нависнут тучи, и уже через несколько часов пойдет небольшой дождь, который продержится до вечера. Температура воздуха днем поднимется до 24...27 °C. Ночью отметки термометров покажут +14…17 градусов. Ближе к середине недели предполагается умеренный ветер, его максимальная скорость будет достигать 7 м/с.

Погода в Донецке 20-21 июня

Погода в Днепре 20-21 июня

Днепряне также поначалу будут наслаждаться ясной погодой, но на смену ей придет облачная и дождливая. Осадки начнутся в среду, 21 июня, ночью, которая будет идти утром и завершится днем. Днем столбики термометров достигнут отметок +24…28 °C, а ночью – снизятся до 18…20 градусов тепла. Ветер во вторник ожидается слабый, максимальная скорость будет достигать 4 м/с. В среду увеличится до умеренных 6-7 м/с.

Погода в Днепре 20-21 июня

Погода в Одессе 20-21 июня

На юге Украины погода – нестабильная. Во вторник днем небо будет ясным. А 21 июня утром начнется дождь, который будет идти днем и продлится до вечера. Воздух в дневные часы прогреется до 26…29 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +20 °C. 20-21 июня будет дуть слабый ветер — 4-5 м/с.

Погода в Одессе 20-21 июня

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшие дни в Украине будет тепло и влажно, как в Таиланде.