Вулиці Києва перетворилися на річки: сильна гроза накрила столицю (відео)

Синоптики очікують, що дощ триватиме до кінця доби

Після періоду сильної спеки частина України знову залила дощами. При цьому, наприклад, у Києві опади були настільки сильними, що вулиці на деякий час перетворилися на річки.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа", локальні підтоплення сталися одразу у кількох міських районах.

Місцями автомобілям довелося буквально "плисти" вулицями.

Водночас місцеві telegram-канали повідомляють, що в деяких місцях рівень води піднявся на пів метра або навіть більше. Крім того, різко зросла вартість проїзду на таксі.

Через потоп у Києві виникли величезні пробки, які паралізували рух громадського транспорту, тому багатьом жителям доводилося роззуватися, щоб спробувати дістатися до укриття пішки.

Гідрослужба "Укравтодору" вже вивела спеціальну техніку, щоби спробувати ліквідувати наслідки грози. Причиною підтоплення називається нездатність дощової каналізації впоратися з великою кількістю води.

При цьому Укргідрометцентр повідомляє, що швидше за все дощ у Києві триватиме до кінця доби.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків, до кінця місяця в Україні зберігатиметься спека, яку перебиватимуть локальні опади.