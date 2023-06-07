"Нахіба?": У Рівному комунальники поливали квіти під час дощу та збентежили місцевих (фото)

Люди не розуміють, навіщо вони це роблять, але мають деякі підозри

Інколи робота комунальних служб чи схеми їхнього фінансування викликає деякі підозри, як до прикладу у Львові. Цього разу місцевих здивувала поведінка муніципальних працівників, які поливали квіти в одному з обласних центрів.

У Рівному комунальники поливали квіти просто під час дощу. Фотографію опублікував рівнянин Дмитро Шамшин, який був здивований такою поведінкою. Він коротко прокоментував ситуацію: "Нахіба?" на своїй сторінці у Facebook.

Поливання квітів відбувалося вдень, коли в обласному центрі йшов дощ. В той самий час клумбу у центрі міста приїхали поливати працівники комунальної служби. У коментарях припускають, що така поведінка зумовлена планом заходів, який затвердив профільний орган міської влади.

Нагадаємо, що у Києві кілька місяців тому сталася масштабна комунальна надзвичайна ситуація. Через пошкоджений трубопровід цілі вулиці залило окропом.

Водночас варто згадати зимові обстріли росії, які призвели до масштабних відключень світла по всій країні. Тоді комунальні служби змогли не допустити блекауту та завдяки героїчній роботі відновили електромережу, змарнувавши план росіян нанівець. "Телеграф" писав, чому ті події нагадували Лондон часів Другої світової.