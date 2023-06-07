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"Нахиба?": в Ровно коммунальщики поливали цветы во время дождя и смутили местных (фото)

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
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Фото очевидца Новость обновлена 07 июня 2023, 19:28
Фото очевидца. Фото Dmitriy Shamshin Facebook

Люди не понимают, зачем они это делают, но имеют некоторые подозрения

Иногда работа коммунальных служб или схемы их финансирования вызывает некоторые подозрения, например во Львове. В этот раз местных удивило поведение муниципальных работников, которые поливали цветы в одном из областных центров.

В Ровно коммунальщики поливали цветы прямо во время дождя. Фотографию опубликовал житель города Дмитрий Шамшин, который был удивлен таким поведением служб. Он коротко прокомментировал ситуацию: "Нахиба?" на своей странице в Facebook.

Полив цветов происходил днем, когда в областном центре шел дождь. В то же время клумбу в центре города приехали поливать работники коммунальной службы. В комментариях предполагают, что такое поведение обусловлено планом мер, который утвердил профильный орган городских властей.

Напомним, что в Киеве несколько месяцев назад произошла масштабная коммунальная ситуация. Из-за поврежденного трубопровода целые улицы залило кипятком.

В то же время, стоит упомянуть зимние обстрелы россии, которые привели к масштабным отключениям света по всей стране. Тогда коммунальные службы смогли не допустить блекауту и благодаря героической работе возобновили электросеть, утратив план россиян насмарку. "Телеграф" писал, почему эти события напоминали Лондон времен Второй мировой.

Теги:
#Ровно #Дождь #Коммунальщики