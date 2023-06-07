"Нахиба?": в Ровно коммунальщики поливали цветы во время дождя и смутили местных (фото)

Люди не понимают, зачем они это делают, но имеют некоторые подозрения

Иногда работа коммунальных служб или схемы их финансирования вызывает некоторые подозрения, например во Львове. В этот раз местных удивило поведение муниципальных работников, которые поливали цветы в одном из областных центров.

В Ровно коммунальщики поливали цветы прямо во время дождя. Фотографию опубликовал житель города Дмитрий Шамшин, который был удивлен таким поведением служб. Он коротко прокомментировал ситуацию: "Нахиба?" на своей странице в Facebook.

Полив цветов происходил днем, когда в областном центре шел дождь. В то же время клумбу в центре города приехали поливать работники коммунальной службы. В комментариях предполагают, что такое поведение обусловлено планом мер, который утвердил профильный орган городских властей.

Напомним, что в Киеве несколько месяцев назад произошла масштабная коммунальная ситуация. Из-за поврежденного трубопровода целые улицы залило кипятком.

В то же время, стоит упомянуть зимние обстрелы россии, которые привели к масштабным отключениям света по всей стране. Тогда коммунальные службы смогли не допустить блекауту и благодаря героической работе возобновили электросеть, утратив план россиян насмарку. "Телеграф" писал, почему эти события напоминали Лондон времен Второй мировой.