СМИ указали на странную и подозрительную схему финансирования коммунальных предприятий во Львове

На 25 мая запланировано пленарное заседание 16-й сессии Львовского городского совета

Черверг, 25 мая, должен стать интересным политическим днем для Львова, как раз тогда запланировано пленарное заседание 16-й сессии Львовского городского совета. И хотя в проекте повестки дня свыше 300 вопросов, особый интерес вызывает пункт номер 23. Речь идет "Об отмене решения исполнительного комитета от 14.03.2023 No 260" городским советом и Европейским банком реконструкции и развития.

Именно этот вопрос в апреле рассорил депутатский корпус, и со словами "б@ядь, я в шоке. Объявляется перерыв на 15 минут" Андрей Садовый закрыл заседание городского совета.

Напомним, этим решением исполнительный комитет взял на себя депутатские полномочия и в обход регламента на заседании в марте проголосовал якобы за техническое решение, а на самом деле незаконно согласовал принятие условий кредитного договора для поддержки деятельности коммунальных предприятий — "Львовэлектротранс", "Львовавтодор", "Львовводоканал", "Львовтеплоэнерго" и "Зеленый город".

И все было бы хорошо и правильно, чтобы коммунальные предприятия должным образом функционировали, но есть одно "но". "Факты" обратили внимание, что только за период 2019-2023 годов Садовый выделил в поддержку 10 коммунальных предприятий, среди которых и вышеуказанные, более 5 млрд гривен. 5 млрд за неполные 4 года. Журналисты обратили внимание, что указанная сумма составляет треть бюджета Львова на 2023 год, то есть финансирование жизнедеятельности города более 4 месяцев.

"Так возникает вопрос, может, команда мэра Садового не может справиться с коммуналкой города, или сознательно во главе с Садовым загоняют город в долговую яму", — пишет автор.

Можно подумать, что коммунальные предприятия бедствуют, работники получают мизерные зарплаты, но нет… Да, например, средняя зарплата в марте месяца 2023 года работника ЛКП "Муниципальная стража" составляет более 22,5 тыс. гривен, в то же время ЛКП "Львовавтодор" — свыше 24 тыс. грн, ЛКП "Административно-техническое управление" — около 26 тыс. грн.

Также СМИ подчеркивают, что работники коммунальных предприятий однозначно должны получать достойную заработную плату, но возникает справедливый вопрос, почему такого щедрого финансирования не получают, например, медики и педагоги.

"Но даже при достойной зарплате и "искренней" заботе Андрея Ивановича о коммунальных предприятиях, ничего человеческое руководителям этих предприятий не чуждо. Да, недавно уже бывшие руководители ЛКП "Муниципальная стража" и КП "Музей народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого" получили по подозрению за растрату имущества в особо крупных размерах", — резюмирует журналист.