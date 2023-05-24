ЗМІ вказали на дивну та підозрілу схему фінансування комунальних підприємств у Львові

На 25 травня заплановано пленарне засідання 16-ї сесії Львівської міської ради

Четвер, 25 травня, має стати цікавим політичним днем для Львова, саме тоді заплановане пленарне засідання 16-ї сесії Львівської міської ради. І хоч в проєкті порядку денного понад 300 питань, особливе зацікавлення викликає пункт номер 23. Йдеться "Про скасування рішення виконавчого комітету від 14.03.2023 No 260 "Про прийняття умов, викладених у Кредитному договорі від 30.12.2022 No 53825, який укладений між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку".

Саме це питання в квітні розсварило депутатський корпус, і зі словами "б@ядь, я в щоці. Оголошується перерва на 15 хвилин" Андрій Садовий закрив засідання міської ради.

Нагадаємо, цим рішенням виконавчий комітет перебрав на себе депутатські повноваження та в обхід регламенту на засіданні у березні проголосував нібито за технічне рішення, а насправді незаконно погодив прийняття умов кредитного договору для підтримки діяльності комунальних підприємств — "Львівелектротранс", "Львівавтодор", "Львівводоканал", "Львівтеплоенерго" та "Зелене місто".

І все було б добре і правильно щоб комунальні підприємства належним чином функціонували, але є одне "але". "Факти" звернули увагу, що тільки за період 2019 — 2023 років Садовий виділив на підтримку 10 комунальних підприємств, серед яких і вищевказані, понад 5 млрд гривень. 5 млрд за неповних 4 роки. Журналісти звернули увагу, що вказана сума складає третину бюджету міста Львова на 2023 рік, тобто фінансування життєдіяльності міста понад 4 місяці.

"То виникає питання, може команда мера Садового не може дати раду із комуналкою міста, чи свідомо на чолі із Садовим заганяють місто в боргову яму", — пише автор.

Можна подумати що комунальні підприємства бідують, працівники отримують мізерні зарплати, але ні… Так, для прикладу, середня зарплата у березні місяці 2023 року працівника ЛКП "Муніципальна варта" становить понад 22,5 тис гривень, в той же час ЛКП "Львівавтодор" понад 24 тис. грн, ЛКП "Адміністративно-технічне управління" близько 26 тис. грн.

Також ЗМІ підкреслюють, що працівники комунальних підприємств однозначно повинні отримувати гідну заробітну плату, але виникає справедливе запитання, чому такого щедрого фінансування не отримують, наприклад, медики та освітяни.

"Але навіть при гідній зарплаті і "щирій" турботі Андрія Івановича про комунальні підприємства, нічого людське керівникам цих підприємств не чуже. Так, нещодавно вже колишні керівники ЛКП "Муніципальна варта" та КП "Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького отримали по підозрі за розтрату майна в особливо великих розмірах", — резюмує журналіст.