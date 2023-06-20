Черговий сезон дощів не за горами: якої погоди очікувати українців найближчими днями

У деяких містах температура повітря вдень може сягати до 29 градусів тепла

Ще напередодні синоптики тішили українців теплим і сухим прогнозом погоди, але природа вирішила, що найближчими днями в країні не вистачає дощів і грози.

Як повідомляє Gismeteo, максимальна кількість опадів передбачається на півночі України.

Погода у Львові 20-21 червня

У цьому місті синоптики прогнозують у вівторок хмарну погоду, а у середу — сонячну. Опадів не передбачається. Вдень стовпчики термометрів сягнуть до +25…27 °C, а вночі повітря охолоне до +12…16 градусів. 20-21 червня вітер прогнозується помірним — 6-7 м/с.

Погода у Львові 20-21 червня

Погода у Києві 20-21 червня

Кияни очікують протягом двох днів дощі і грозу, однак сонечко інколи визиратиме з-за хмар. У вівторок вдень почнуться грозові опади, котрі послабшають на вечір, а до ранку середи мають завершитися. В денний час температура у столиці підніметься до 24…26 градусів тепла. Вночі позначки термометрів опустяться до +17…18 °C. Прогнозується помірний вітер — 7 м/с.

Погода у Києві 20-21 червня

Погода у Харкові 20-21 червня

У вівторок на Слобожанщині буде переважно хмарна погода. На ранок середи, 21 червня, варто чекати короткочасного дощу.. До вечора триматиметься похмура погода. Температура повітря вдень сягатиме 27…28 градусів тепла, а вночі опуститься до +15…18 °C. 20 червня прогнозується свіжий вітер, його швидкість сягатиме 8 м/с. У середу він послабшає — до помірних 6 м/с.

Погода у Харкові 20-21 червня

Погода у Донецьку 20-21 червня

Протягом вівторка донеччани насолоджуватимуться ясною погодою. А наступного дня з самого ранку над містом нависнуть хмари, і вже за кілька годин піде невеликий дощ, який протримається до вечора. Температура повітря вдень підніметься до 24…27 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +14…17 градусів. Ближче до середини тижня передбачається помірний вітер, його максимальна швидкість сягатиме 7 м/с.

Погода у Донецьку 20-21 червня

Погода у Дніпрі 20-21 червня

Дніпряни також спочатку насолоджуватимуться ясною погодою, але на зміну їй прийде хмарна і дощова. Опади почнуться у середу, 21 червня, вночі, які йтимуть вранці і завершаться вдень. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +24…28 °C, а вночі – знизяться до 18…20 градусів тепла. Вітер у вівторок очікується слабкий, максимальна швидкість сягатиме 4 м/с. У середу — збільшиться до помірних 6-7 м/с.

Погода у Дніпрі 20-21 червня

Погода в Одесі 20-21 червня

На півдні України погода — нестабільна. У вівторок лише вдень небо буде ясним. А 21 червня вранці почнеться дощ, який йтиме вдень і продовжиться до вечора. Повітря у денний час прогріється до 26…29 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +20 °C. 20-21 червня дутиме слабкий вітер — 4-5 м/с.

Погода в Одесі 20-21 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями в Україні буде тепло та волого, як у Таїланді.