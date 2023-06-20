Спека +35 та три місячні норми опадів: відомий синоптик здивував прогнозом погоди на кінець червня

Погіршення погоди супроводжуватиметься грозами, градом та поривами вітру

Наприкінці червня в Україні встановиться дощова погода, що супроводжується грозами, при цьому температура повітря буде на кілька градусів вищою за норму.

Такий прогноз ексклюзивно "Телеграфу" дав кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у другу декаду червня у Східній Європі переважатимуть області переважно зниженого тиску. В окремі дні можливе проходження атмосферних фронтів. Подібна синоптична ситуація виявиться сприятливою для випадання опадів. Однак дощі матимуть локальний характер по території. Також інтенсивність дощів істотно коливатиметься в межах України.

Температура повітря збережеться в межах кліматичної норми, місцями в центральних і південних областях вона буде вищою за норму на 2–4 °С. У більшості областей збережеться також найвищий клас пожежної небезпеки, тому слід бути уважними та обережними при поводженні з вогнем у лісостепових районах.

21 червня у центральних, східних та південних областях України пройдуть дощі, у центральних областях уночі місцями сильні зливи. Грози, в окремих пунктах можливий град та шквали, 15-20 м/с.

22–23 червня у західних та місцями у північних областях очікуються невеликі, місцями помірні дощі, на решті території країни – без істотних опадів.

24 червня у більшості областей пройдуть дощі, подекуди сильні. Опади супроводжуватимуться грозами, місцями – градом. Температура повітря в період з 21 по 24 червня буде досить високою: вночі стовпчики термометрів покажуть +13...+19°С, удень +26...+32°С. У південних та центральних областях 23–24 червня максимальна температура може досягти +33…+35 °С. При цьому рекордної спеки не передбачається, каже синоптик.

Упродовж 25–29 червня в Україні переважатиме нестійка погода. Внаслідок зниження атмосферного тиску практично у всіх областях пройдуть дощі. Сумарно може випасти подекуди від однієї до трьох місячних норм опадів. Дощі супроводжуватимуться грозами, градом та поривами вітру. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +14…+20 °С, вдень +23…+29 °С, на півдні до +32 °С.

Таким чином, у наступні 10 діб переважно буде дощова погода, але при цьому тепла, подекуди спекотна. Для наочності, нижче на карті представлений прогноз суми опадів в Україні за період з 20 по 29 червня 2023 року, згідно з прогностичною моделлю GFS:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що весь тиждень температура повітря в Україні буде не нижчою за 30 градусів. Водночас у деяких регіонах очікуються дощі, через що погода буде сирою та спекотною, як у Таїланді.