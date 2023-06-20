Жара +35 и три месячные нормы осадков: известный синоптик удивил прогнозом погоды на конец июня

Ухудшение погоды будет сопровождаться грозами, градом и порывами ветра

В конце июня в Украине установится дождливая погода, сопровождающаяся грозами, при этом температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы.

Такой прогноз эксклюзивно "Телеграфу" дал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, во вторую декаду июня в Восточной Европе будут преобладать области преимущественно пониженного давления. В отдельные дни возможно прохождение атмосферных фронтов. Подобная синоптическая ситуация окажется благоприятной для выпадения осадков. Однако дожди будут иметь локальный характер по территории. Также интенсивность дождей будет существенно колебаться в пределах Украины.

Температура воздуха сохранится в пределах климатической нормы, местами в центральных и южных областях он будет выше нормы на 2–4 °С. В большинстве областей сохранится также наивысший класс пожарной опасности, поэтому следует быть внимательными и осторожными при обращении с огнём в лесостепных районах.

21 июня в центральных, восточных и южных областях Украины пройдут дожди, в центральных областях ночью — местами сильные ливни. Грозы, в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15–20 м/с.

22–23 июня в западных и местами в северных областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, на остальной территории страны — без существенных осадков.

24 июня в большинстве областей пройдут дожди, местами сильные. Осадки будут сопровождаться грозами, местами — градом. Температура воздуха в период с 21 по 24 июня будет довольно высокой: ночью столбики термометров покажут +13…+19 °С, днём +26…+32 °С. В южных и центральных областях 23–24 июня максимальная температура может достигнуть +33…+35 °С. При этом, рекордной жары не предвидится, говорит синоптик.

В течение 25–29 июня в Украине будет преобладать неустойчивая погода. В результате понижения атмосферного давления практически во всех областях пройдут дожди. Суммарно может выпасть местами от одной до трёх месячных норм осадков. Дожди будут сопровождаться грозами, градом и порывами ветра. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +14…+20 °С, днём +23…+29 °С, на юге до +32 °С.

Таким образом, в последующие 10 суток преимущественно будет дождливая погода, но при этом теплая, местами жаркая. Для наглядности, ниже на карте представлен прогноз суммы осадков в Украине за период с 20 по 29 июня 2023, согласно прогностической модели GFS:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что всю неделю температура воздуха в Украине будет не ниже 30 градусов. Вместе с этим в некоторых регионах ожидаются дожди, из-за чего погода будет сырой и жаркой, как в Таиланде.