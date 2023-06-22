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Горіли одразу два поверхи: у багатоповерхівці в Києві стався вибух газу (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Пожежу доводиться гасити із будівельних кранів Новина оновлена 22 червня 2023, 07:01
Пожежу доводиться гасити із будівельних кранів. Фото Колаж "Телеграфу"

На місці працює сімдесят рятувальників

У ніч на 22 червня у Дніпровському районі Києва пролунав потужний вибух. Як стало відомо трохи згодом, його причиною була не російська атака, а витік газу в одній із багатоповерхівок. Наразі відомо, що зруйновано щонайменше чотири квартири одразу на трьох поверхах, ще шість — пошкоджені.

Подробиці повідомили очільник КМВА Сергій Попко, мер Києва Віталій Кличко, а також представники ДСНС у Telegram. Додамо, що вибух стався орієнтовно о 3:45.

7:00 В сети появилось видео с первыми минутами после взрыва в 16-этажке.

6:58 У КМВА говорять, що вибух був такої сили, що це навряд чи можна списати на балон газу.

6:16 Як повідомили рятувальники, о 5:45 загоряння вдалося локалізувати.

Постраждалим будинком виявилася житлова 16-поверхівка.

Вибух газу в Києві сьогодні
Початкове загоряння виглядало досить лякаюче
Вибух газу в Києві сьогодні

Епіцентр вибуху прийшовся на 7 поверх, однак його сила спричинила подальші руйнування несучих конструкцій. Також розпочалася пожежа, котра швидко розповсюдилася на інші квартири.

Вибух газу в Києві сьогодні
Людей почали оперативно евакуйовувати
Вибух газу в Києві сьогодні
Рятувальники ДСНС працюють як зсередини, так і ззовні будинку

Станом на 5:00 гасіння вогню продовжувалося, задля цього залучили спеціальну пожежну і висотну техніку.

Вибух газу в Києві сьогодні
Пожежу потихеньку ліквідовують
Вибух газу в Києві сьогодні
Вогонь охопив 6, 7 і 8 поверхи

Відомо, що вдалося врятувати щонайменше 18 осіб. У КМВА поінформували про двох людей, котрі отримали травми. Даних про загиблих, на щастя, немає. Рятувальна операція продовжується.

Вибух газу в Києві сьогодні
Вид із самого будинку
Вулиця Малишка у Києві карта
Вулиця Малишка на карті Києва

Нагадаємо, що інциденти із природнім газом нерідко трапляються по всій Україні. Так, попередньо наслідки подібної надзвичайної ситуації довелося ліквідовувати рятувальникам у Кривому Розі.

Також навесні потужний вибух, пов'язаний із витоком газу, стався і у Кропивницькому.

Теги:
#Київ #Вибух #Постраждалі #Витік газу