Горіли одразу два поверхи: у багатоповерхівці в Києві стався вибух газу (фото)

На місці працює сімдесят рятувальників

У ніч на 22 червня у Дніпровському районі Києва пролунав потужний вибух. Як стало відомо трохи згодом, його причиною була не російська атака, а витік газу в одній із багатоповерхівок. Наразі відомо, що зруйновано щонайменше чотири квартири одразу на трьох поверхах, ще шість — пошкоджені.

Подробиці повідомили очільник КМВА Сергій Попко, мер Києва Віталій Кличко, а також представники ДСНС у Telegram. Додамо, що вибух стався орієнтовно о 3:45.

7:00 В сети появилось видео с первыми минутами после взрыва в 16-этажке.

6:58 У КМВА говорять, що вибух був такої сили, що це навряд чи можна списати на балон газу.

6:16 Як повідомили рятувальники, о 5:45 загоряння вдалося локалізувати.

Постраждалим будинком виявилася житлова 16-поверхівка.

Початкове загоряння виглядало досить лякаюче

Епіцентр вибуху прийшовся на 7 поверх, однак його сила спричинила подальші руйнування несучих конструкцій. Також розпочалася пожежа, котра швидко розповсюдилася на інші квартири.

Людей почали оперативно евакуйовувати

Рятувальники ДСНС працюють як зсередини, так і ззовні будинку

Станом на 5:00 гасіння вогню продовжувалося, задля цього залучили спеціальну пожежну і висотну техніку.

Пожежу потихеньку ліквідовують

Вогонь охопив 6, 7 і 8 поверхи

Відомо, що вдалося врятувати щонайменше 18 осіб. У КМВА поінформували про двох людей, котрі отримали травми. Даних про загиблих, на щастя, немає. Рятувальна операція продовжується.

Вид із самого будинку

Вулиця Малишка на карті Києва

Нагадаємо, що інциденти із природнім газом нерідко трапляються по всій Україні. Так, попередньо наслідки подібної надзвичайної ситуації довелося ліквідовувати рятувальникам у Кривому Розі.

Також навесні потужний вибух, пов'язаний із витоком газу, стався і у Кропивницькому.