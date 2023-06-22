росія вдарила крилатими ракетами та дронами по Україні: де пролунали вибухи

Агресор знову випустив крилаті ракети по Україні

У ніч на 22 червня Україна зазнала нового масованого удару з боку окупантів. Як і минулої ночі, вибухи чули у низці областей.

"Телеграф" зібрав актуальну на ранок інформацію про чергову атаку ворога.

За даними прес-служби Повітряних сил України, вночі було здійснено пуск ракет з 4 Ту-22м3 з акваторії Азовського моря.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, уночі ворог атакував місто ракетами Х-22.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Залишаємося у укриттях або правило двох стін. Повторні пуски у бік нашого міста", — написав він.

Також вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області. Офіційної інформації від влади поки що не надходило.

Гучно було й у Харківській області, у зв’язку з чим поліція регіону закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у укриттях. Тут також офіційно про обстріл ще не повідомляли.

Вночі окупанти обстріляли також багатостраждальне правобережжя Херсона з артилерії. Про постраждалих внаслідок удару наразі не повідомляється.

За інформацією спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, уночі ворог атакував Одеську область "шахедами". Сили ППО збили три ворожі дрони, але є й приліт. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни атакували Україну іранськими дронами і в ніч проти 20 червня — тоді вибухи чули жителі Києва та Львова.