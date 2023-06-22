Трагедия в киевской многоэтажке: спасательные работы остановлены из-за новой угрозы (фото, видео)

На данный момент есть угроза обвала стены

Верхняя стена многоэтажки в Днепровской районе Киева, в которой случился взрыв из-за утечки газа, начала обваливаться. В связи с этим спасатели приостановили работы на месте происшествия.

Об этом сообщили в эфире телеканала Киев 24.

По предварительной информации, четыре квартиры дома были уничтожены практически полностью и еще шесть пострадали.

"Верхняя стена, практически пол квартир, начала обваливаться. Она начала двигаться и сейчас там спасательные работы приостановили, потому что эта стена может просто упасть на спасателей. Немного этот пол отвис от основного каркаса дома. Говорят, что есть угроза обвала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по обновленной информации от представителя ГСЧС, в результате взрыва погибли два человека.

"Сейчас информация о травмированных и пострадавших такая: травмированы пять человек, погибли, к сожалению, двое. Спасли мы 18 жителей этого дома. Проводятся работы по разбору завалов", — сказал пресс-офицер Главного управления ГСЧС Киева Александр Макушенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о найденном при разборе завалом в киевской многоэтажке бездыханном теле человека. Версия со взрывом бытового газа пока считается предварительной.