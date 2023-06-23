Спрямували атаку на аеродром: що відомо про нічну атаку окупантів по Україні

У ніч на п'ятницю, 23 червня, росіяни завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації, атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Силами ППО України збито всі 13 крилатих ракет окупантів.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

"Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині", — йдеться у повідомленні.

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