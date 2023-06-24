Падіння уламків ракет у Києві: на верхніх поверхах житлового будинку почалася пожежа, є постраждалі

Частини збитих ракет влучили в автостоянку та верхні поверхи 16-ти поверхівки

В ніч на 24 червня російський ворог знову атакував Київ ракетам з акваторії Каспійського моря. В столиці працювала ППО, уламки однієї з ракет влучили в автомобільну стоянку.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, бригади екстрених служб вже на місці.

"Задимлення і на верхніх поверхах житлового будинку поруч зі стоянкою. Пожежні обстежують", — повідомив він.

Пізніше Кличко заявив, що у Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-ти поверхівки.

"Задимлення на верхніх поверхах. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного — госпіталізували. Пожежі в будинку немає. Рятувальні служби працюють на місці", — повідомив мер.

В той же час в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) уточнили, що в Соломʼянському районі уламки ракети впали на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

"Наразі відомо про 2-х постраждалих. Одному надали медичну допомогу на місці, іншого госпіталізовано. Інформація уточняються", — додав Сергій Попко, начальник КМВА.

Вночі, 24 червня, росіяни знову обстріляли територію України — у всіх регіонах оголошено повітряну тривогу, повідомляли про пуски ракет з декількох напрямків. На момент публікації відомо про вибухи в Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі та Миколаєві.