Вибухи у Києві, Дніпрі та ряді міст України: працює ППО

На території всієї країни оголошено повітряну тривогу

У ніч на суботу, 24 червня, у всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Про це передає кореспондент "Телеграфа" з посиланням на дані моніторингових сайтів та повідомлення місцевої влади.

Оновлено 03:28

Вибухи пролунали у Кривому Розі.

Оновлено 03:18

Попередньо: у Солом'янському районі уламки ракети потрапили до автомобільної стоянки, — Кличко.

Оновлено 03:00

З різних регіонів країни надходять повідомлення про вибухи та роботу ППО.

Голова Київської ГВА Сергій Попко закликає киян перебувати у укриттях до відбою повітряної тривоги. Він заявив, що у столиці — ракетна небезпека.

Трохи раніше в Повітряних силах заявили, що з території РФ з акваторії Каспійського моря ворожою авіацією було запущено крилаті ракети Х-101/555 по Україні, і розрахунковий час входження їх у повітряний простір нашої країни о 02.20. Зазначимо, що перед цим у п’ятницю було оголошено чотири повітряні тривоги за день, крайня — близько 23:00, але тривала вона не довго. Крім того, у Повітряних силах повідомляли про пуск крилатих ракет.

Нагадаємо, що раніше остання повітряна атака РФ по Україні була в ніч проти 22 червня. Тоді ворог запустив по Україні 3 крилатих ракети Х-22, 3 балістичні ракети "Кинжал" та 4 дрони-камікадзе "Шахед". Силам ППО вдалося збити 3 ворожі дрони.