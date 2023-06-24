Падение обломков ракет в Киеве: на верхних этажах жилого дома начался пожар, есть пострадавшие

Части сбитых ракет попали в автостоянку и верхние этажи 16 этажей.

В ночь на 24 июня российский враг снова атаковал Киев ракетами из акватории Каспийского моря. В столице работала ПВО, обломки одной из ракет попали в автомобильную стоянку.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, бригады экстренных служб уже на месте.

"Задымление на верхних этажах жилого дома рядом со стоянкой. Пожарные обследуют ", — сообщил он.

Позже Кличко заявил, что в Соломенском районе обломки ракеты попали в верхние этажи 16 этажей.

"Задымление на верхних этажах. Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, еще одного — госпитализировали. Пожара в доме нет. Спасательные службы работают на месте", — сообщил мэр.

В то же время в Киевской городской военной администрации (КМВА) уточнили, что в Соломенском районе обломки ракеты упали на 24-этажное здание, возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.

"Пока известно о 2-х пострадавших. Одному оказали медицинскую помощь на месте, другой госпитализирован. Информация уточняются", — добавил Сергей Попко, начальник КМВА.

Ночью, 24 июня, россияне снова обстреляли территорию Украины — во всех регионах объявлена воздушная тревога, сообщали о пусках ракет по нескольким направлениям. На момент публикации известно о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре, Кривом Роге и Николаеве.