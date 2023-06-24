Восьмая воздушная атака на Киев с начала июня: ПВО столицы сбила более 20 ракет
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Погибших на данный момент не обнаружено, пострадали семь человек
В ночь на субботу, 24 июня, враг восьмой раз с начала месяца атаковал Киев.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
"Восьмая воздушная атака на Киев за июнь. Враг в очередной раз применил свою обычную тактику — стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили из района Каспия ракеты Х-101/555 ", — написал он в социальной сети.
Чиновник указал на то, что силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет.
При этом глава КМВА добавил, что в результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома. Погибших на данный момент не обнаружено, пострадавших — 7 человек. Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте. Кроме того, повреждено около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке.
Также вражескую атаку в ночь на субботу, 24 июня, пережил и Днепр. В городе вражеский удар пришелся на частный сектор, в результате чего были разрушены жилые дома, есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"Снова эти твари обстреляли частный сектор в Днепре. Никакой военной цели. Несколько домов разрушены до основания", — написал он.
По словам мэра Днепра, на месте взрыва образовалась огромная воронка. На месте "прилетов" работают экстренные службы, спасатели занимаются ликвидацией последствий.
Какое количество граждан пострадало в результате вражеской атаки этой ночью — пока не уточняется.
Филатов добавил, что подробности будут объявлены позже военной городской администрацией.
Напомним, что ночью, 24 июня, из-за очередной атаки рф во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пусках ракет по нескольким направлениям. Кроме Киева и Днепра взрывы были слышны в Харькове, Кропивницком, Кривом Роге и Николаеве. В частности, в Харькове россияне попали в газовую трубу, на месте работают пожарные, пострадавших нет.