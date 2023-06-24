Кількість загиблих внаслідок нічного удару по Києву зросла

Особи двох загиблих ще не ідентифіковано

Кількість загиблих внаслідок падіння уламків російської ракети на багатоповерхівку у в Солом’янському районі Києва зросла до трьох людей.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

"Троє людей станом на зараз загинуло, 8 — травмовано. 24 особи врятували співробітники ДСНС", — написав він.

Руйнувань зазнали три поверхи

На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу. Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб.

"Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації", — додав Клименко.

Нагадаємо, минулої ночі силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет. Внаслідок падіння уламків на багатоповерховий дім у Соломʼянському районі, виникли руйнування та пожежа на 16, 17 та 18 поверхах. Одну з загиблих ідентифіковано — це жінка 1969 року народження. Її тіло правоохоронці виявили біля будинку.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 23 червня росіяни крилатими ракетами атакували військовий аеродром у Хмельницькій області. Силами ППО України було збито всі 13 ракет.