Как выглядит многоэтажка в Киеве после попадания обломков вражеской ракеты (репортаж)

Обломки сбитой ракеты попали в многоэтажку в Киеве.

В ночь на субботу, 24 июня, российские военные нанесли ракетный удар по Украине. Большинство ракет были направлены по Киеву.

Обломки сбитой вражеской воздушной цели повредили 25-этажное здание в Соломенском районе Киева. По состоянию на утро известно о трех погибших, 8 травмированных.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

В доме разрушен 18-й этаж, также пострадали 16-й, 17-й и 19-й этаж здания. Там возник пожар, который уже ликвидировали. Кроме того, пострадали не менее 40 автомобилей припаркованных возле дома.

Поврежденная многоэтажка в Киеве

Поисково-спасательная операция продолжается

В доме разрушен 18 этаж

Частично повреждены и другие этажи

Десятки автомобилей получили повреждения

Двор разрушенного дома

В результате атаки травмы разной степени тяжести получили 11 человек, трое из них госпитализированы. Обнаружены тела троих погибших людей.

Кроме того, известно, что спасены 24 человека, из них три человека деблокированы из-под завалов и еще один из лифта.

На месте работают спасатели, поисково-спасательные работы в доме продолжаются.

На месте работают психологи ГСЧС

Детская площадка, которая тоже повреждена

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, что это была восьмая воздушная атака на столицу за июнь 2023 года. Российская армия применила стратегические бомбардировщики Ту-95МС и выпустила из района Каспия ракеты Х-101/555. ПВО обнаружило и уничтожило более 20 ракет.

Как сообщал "Телеграф", 23 июня россияне из самолетов стратегической авиации атаковали военный аэродром в Хмельницкой области. В этот же день захватчики прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию в Херсоне.