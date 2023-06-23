Россияне ударили по транспортному предприятию в Херсоне: есть погибшие (фото)

Россияне ударили по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города

Ракетные удары по Херсону российские оккупанты продолжают наносить регулярно и сегодняшний день не стал исключением — захватчики прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Есть погибшие и пострадавшие

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, опубликовав соответствующие жуткие кадры с места происшествия.

"Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", — отметил он. К сожалению, 55-летний мужчина погиб на месте. Еще пятеро его коллег – ранены, их госпитализировали в медучреждения. Врачи оказывают им помощь", — сказал он.

Вслед за этим Прокудин добавил, что стало известно о смерти еще одного человека — 43-летнего сотрудника коммунального транспортного предприятия.

"Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина умер в медучреждении…", — написал глава Херсонской ОВА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по строительному гипермаркету в Херсоне. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие, среди которых посетители и работники магазина.