Враг атаковал дронами Одесскую и Николаевскую области, сообщают о погибших и пострадавших.
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Предварительно речь идет о двух погибших на 12 пострадавших
В ночь на субботу, 10 июня, российские террористические войска атаковали Одесскую и Николаевскую области Украины "шахедами".
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг" в Telegram.
"В небе над Одесщиной и Николаевщиной идет боевая работа. Враг атакует ударными дронами типа Shahed-136/131", — говорится в сообщении.
Также военные предупреждили, что в результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов.
" удьте в укрытиях, не снимайте и не выкладывайте работу ПВО!", — попросили местных жителей военные.
Впоследствии народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил о том, что в результате вражеских налетов были погибшие и пострадавшие. Также отмечены случаи попадания дронов в жилые дома.
Напомним, что вечером 9 июня в южных, восточных и северных областях Украины объявили о воздушной тревоге. А в Одессе во время тревоги раздалась серия взрывов.