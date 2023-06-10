Враг атаковал дронами Одесскую и Николаевскую области, сообщают о погибших и пострадавших.

Предварительно речь идет о двух погибших на 12 пострадавших

В ночь на субботу, 10 июня, российские террористические войска атаковали Одесскую и Николаевскую области Украины "шахедами".

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг" в Telegram.

"В небе над Одесщиной и Николаевщиной идет боевая работа. Враг атакует ударными дронами типа Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Также военные предупреждили, что в результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов.

" удьте в укрытиях, не снимайте и не выкладывайте работу ПВО!", — попросили местных жителей военные.

Впоследствии народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил о том, что в результате вражеских налетов были погибшие и пострадавшие. Также отмечены случаи попадания дронов в жилые дома.

Напомним, что вечером 9 июня в южных, восточных и северных областях Украины объявили о воздушной тревоге. А в Одессе во время тревоги раздалась серия взрывов.