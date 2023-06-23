Росіяни вдарили по транспортному підприємству у Херсоні: є загиблі (фото)

Росіяни вдарили по цивільним працівникам, які забезпечують життєдіяльність міста

Ракетні удари по Херсону російські окупанти продовжують завдавати регулярно й сьогоднішній день не став винятком — загарбники прицільним вогнем ударили по комунальному транспортному підприємству. Є загиблі та постраждалі

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін, опублікувавши відповідні моторошні кадри з місця події.

"Били по цивільних працівниках, які забезпечують життєдіяльність міста", — зазначив він. На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще п’ятеро його колег – поранені, їх госпіталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу", — сказав він.

Після цього Прокудін додав, що стало відомо про смерть ще однієї людини — 43-річного співробітника комунального транспортного підприємства.

"Лікарі намагалися врятувати його життя, проте травми виявилися надто важкими. Чоловік помер у медзакладі…", — написав голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти завдали ракетного удару по будівельному гіпермаркету в Херсоні. Внаслідок пригоди є загиблі та постраждалі, серед яких відвідувачі та працівники магазину.