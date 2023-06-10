Ворог атакував дронами Одеську та Миколаївську області, повідомляють про загиблих та постраждалих
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Попередньо, йдеться, про двох загиблих на 12 постраждалих
В ніч на суботу, 10 червня, російські терористичні війська атакували Одеську та Миколаївські області України "шахедами".
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь" у Telegram.
"В небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота. Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131", — говориться у повідомленні.
Також військові попереджають, що внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів.
"Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО!", — попрохали місцевих жителів військові.
Згодом народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про те, що в результаті ворожих нальотів були загиблі і постраждалі. Також були попадання в жилі будинки.
Нагадаємо, що ввечері 9 червня, у південних, східних та північних областях України оголосили про повітряну тривогу. А в Одесі під час тривоги пролунала серія вибухів.