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Ворог атакував дронами Одеську та Миколаївську області, повідомляють про загиблих та постраждалих

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
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Ворог атакував дронами Одеську та Миколаївську області, повідомляють про загиблих та постраждалих Новина оновлена 10 червня 2023, 01:43

Попередньо, йдеться, про двох загиблих на 12 постраждалих

В ніч на суботу, 10 червня, російські терористичні війська атакували Одеську та Миколаївські області України "шахедами".

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь" у Telegram.

"В небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота. Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131", — говориться у повідомленні.

Також військові попереджають, що внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів.

"Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО!", — попрохали місцевих жителів військові.

Згодом народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про те, що в результаті ворожих нальотів були загиблі і постраждалі. Також були попадання в жилі будинки.

Нагадаємо, що ввечері 9 червня, у південних, східних та північних областях України оголосили про повітряну тривогу. А в Одесі під час тривоги пролунала серія вибухів.

Теги:
#Миколаїв #БПЛА #Одеса #Дрон