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Війна — день 472: росіяни біжать на півдні, Україна продовжує ліквідувати наслідки підриву Каховської ГЕС

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Бої за Україну тривають 472 дні
Бої за Україну тривають 472 дні

Оперативно про головне 10 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 472 дні. Третю добу на півдні країни триває ліквідація наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. До речі, в ООН досі заявляють, що не можуть назвати знищення греблі військовим злочином, оскільки "обставини залишаються неясними". Водночас армія окупантів продовжує вбивати мирних українців — було обстріляно приватний сектор у місті Звягель у Житомирській області, в результаті загинула одна людина та ще троє постраждали. А на півдні України окупанти почали масово відступати.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Одещині та Запоріжжі повідомляють про вибухи. Напередодні на південному сході та півночі України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки шахідами. Повідомляється, що працює ППО, мешканців просять залишатися у укриттях.

З даними за 7 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 469: Україна намагається локалізувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

Про те, що відбувалося 8 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 470: порятунок Херсонщини, локальні успіхи та просування ЗСУ

Детально дізнатися про головні події 9 червня можна у публікації: Війна — день 471: затоплення Херсонщини, ЗСУ б’ють по тилах окупантів