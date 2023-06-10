Співробітники МНС та російські човни: в ефірі каналу "Рада" сконфузилися із сюжетом із Херсонщини (відео)

Телеканал "Рада" вставив у свій сюжет кадри з російського ТБ

В ефірі державного телеканалу "Рада" у сюжеті про евакуацію з правобережної частини Херсонської області випадково показали відео від МНС росії з евакуацією людей з окупованої частини регіону, хоча насправді росіяни не дбають про долю місцевого населення.

На це звернули увагу журналісти "Детектор медіа".

Сюжет вийшов в ефірі 9 червня о 16.35, після чого досить грубий ляп журналістів почали активно розносити по мережі.

У сюжеті фігурували працівники МНС.

Також можна було помітити, як по затопленій ділянці пропливає човен із написом "МНС Росії" з, ймовірно, кількома евакуйованими на борту.

Пізніше медіаексперт телеканалу "Рада" Владислав Матяш заявив, що його колеги припустилися прикрої помилки через людський фактор.

"Наскільки мені відомо, кадр був. Відбулася якась прикра помилка — людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей", - сказав він.

Раніше "Телеграф" публікував свіжі кадри із затопленої Херсонської області, де продовжується евакуація населення. Ситуація там залишається вкрай важкою.